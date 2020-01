Für die zerstörungsfreie Prüfung von Komponenten in Kernkraftwerken und anderen Industriezweigen hat der Siemens-Bereich Energieerzeugung (KWU) eine unabhängige Gesellschaft gegründet. Die Siemens Non-Destructive Testing GmbH & Co. KG (Siemens NDT), Erlangen, wird ab 1. März 2000 die Aufgaben der bisher dafür zuständigen Siemens/KWU-Abteilung übernehmen und diesen Dienstleistungsbereich weiter ausbauen. Siemens/KWU entspricht damit der EU-Norm E DIN ISO/IEC 17025, die die firmenrechtliche Unabhängigkeit der Prüforganisation fordert. Somit ist gewährleistet, dass das Unternehmen auf dem Gebiet Reparatur- und Austauschmaßnahmen in Kernkraftwerken keinen Marktbeschränkungen unterliegt.



Prüfung eines Reaktordruckbehälters

mit Ultraschall

Mit dem anspruchsvollen Prüf-Know-how hat Siemens/KWU auch im Eisenbahnwesen, bei Halbzeugherstellern im Stahlbereich und in der Luft- und Raumfahrt Fuß gefasst. So werden die in Deutschland gefertigten Airbusteile und die Schweißnähte der Booster (Raketenantriebe) der Rakete Ariane 5 durch zerstörungsfreie Prüfeinrichtungen von Siemens im Rahmen der Herstellungskontrolle überwacht. Dieser Hochtechnologie- bereich wird zukünftig auch von der Siemens NDT betreut und weiter ausgebaut.

Siemens Non-Destructive Testing GmbH & Co. KG

Freyeslebenstraße 1

D-91058 Erlangen

