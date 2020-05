MECHANISIERTE UND AUTOMATISIERTE ULTRASCHALLPRÜFUNG IN DER PRODUKTION

Bild 1: Einsatzmöglichkeiten für das PROline-System



Bild 2: Multifunktionale Bildschirmoberfläche

Mit PROline können Bauteile branchenübergreifend in der Raumfahrt-, Flugzeug-, Automobil-, Eisenbahn-, Stahl-, Kunststoff- und Keramikindustrie sowie an Universitäten und Forschungseinrichtungen auf Fehlerfreiheit (z.B. in Schweißnähten, Lötungen, Material-volumen bei Schmiede-, Guss- oder Kunststoffteilen, etc.) geprüft werden. Durch die Automatisierung von Scanvorgängen und die Verknüpfung mit Scanmechaniken ist es möglich, rotationssymmetrische oder flächige Bauteile und andere Formen mechanisiert sowie mit geringem Personalaufwand zu prüfen.

Das Prüfsystem eignet sich auch hervorragend zur Neuausrüstung alter Systeme mit neuer Ultraschalltechnik, da es an kundenspezifische Wünsche hard- und softwareseitig gut zu adaptieren ist. Die Einbindung in vollautomatische Produktionsabläufe ist damit gewährleistet.

Ein Anwendungsbeispiel für das PROline-System ist die Elektronen-strahlschweißnahtprüfung von Automatikgetriebe-Schalträdern im Tauchtechnikverfahren. Drei Ultraschallprüfsysteme vom Typ PRO-line-S im Werk Volkswagen AG in Baunatal bestehen aus der kundenseitig bereits vorhandenen Prüfmechanik und der neu installierten Ultraschallprüftechnik.

Die multifunktionale Bildschirmoberfläche liefert neben dem A-Bild einen C-Scan als ortsgetreue farbigen Darstellung der Schweißnahtfehler. Gleichzeitig wird die Fehlerauswertung des aktuell geprüften Bauteils in numerischer Form dargestellt. Eine Statistikfunktion ermöglicht eine Trendaussage über die Prüfergebnisse aller bereits geprüften Bauteile. Durch die Speicherung aller Prüfergebnisse lassen sich diese in Datenmanagementsysteme einbinden und zur statistischen Auswertung im Rahmen der Qualitätssicherung nutzen.

