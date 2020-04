NEWS

Cofrend END info 26: Lettre d'info' des Professionnels du CND

Cofrend END info 26: Information letter for non destructive testing professionals



Former issues of END Info can be found in the Confrend Archive |HERE|

Dans ce numéro

Summary

03 Record de participation au 11e symposium NDT in Aerospace

06 Record attendance at the 11th symposium on NDT in aerospace

09 La certification ultrasons multiéléments en ligne de mire

09 UT-PA certification

10 Attractivité et maintien des contrôleurs END

11 La valorisation des certifications CND par les entreprises

14 Attracting and keeping NDT inspectors

15 Recognition of NDT certification in companies

16 Normalisation : révision de la norme ISO 9712

16 Standardisation: revision of ISO 9712

17 Retour vers la future certification UT multiéléments

17 Back to the future: phased array UT certification

18 Charte de progrès EDF : un guide des bonnes pratiques

19 EDF progress charter: a Guide to good contract management practices

20 Élections COFREND 2020

21 COFREND 2020 elections

22 Les Journées COFREND 2020

22 The 2020 COFREND Days

24 Entretien avec Élisabeth Ravaud

25 Interview with Elisabeth Ravaud

28 Agenda

28 Save the dates